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В Литве предложили реформировать образование в школах нацменьшинств
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В Литве предложили реформировать образование в школах нацменьшинств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 24 июл — РИА Новости. Представители оппозиционной парламентской партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» подготовили поправки к закону об образовании, согласно которым 60% образовательных предметов в школах нацменьшинств будут преподавать на литовском языке.
Инициаторами поправок выступили депутаты Аудронюс Ажубалис, Агне Билотайте и Лауринас Касчюнас, они представили свою программу во вторник на пресс-конференции в парламенте. По словам Касчюнаса, литовский язык является важным инструментом для интеграции, позволяющий представителям национальных меньшинств внедриться на рынок труда, в общественную жизнь.
"Предложенными поправками мы пытаемся достигнуть того, чтобы 60% предметов по программе общего и среднего образования преподавались на литовском языке, оставшиеся 40% на языке национального меньшинства", — сказала Билотайте на конференции.
По ее словам, эти изменения потребуют времени для подготовки, поэтому предлагается, чтобы поправки вступили в силу в 2023 году.
Преподавание в школах нацменьшинств ведется на двух языках — языке национального меньшинства и литовском языке. На литовском преподается история и география республики, основы гражданственности и познания мира.
Согласно данным статистики за 2011 год, в Литве проживают 6,6% поляков, 5,8% русских, 1,2% белорусов, 0,5% украинцев. Всего в балтийской республике проживают представители 154 национальностей.
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