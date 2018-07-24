В Литве предложили реформировать образование в школах нацменьшинств

ВИЛЬНЮС , 24 июл — РИА Новости . Представители оппозиционной парламентской партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» подготовили поправки к закону об образовании, согласно которым 60% образовательных предметов в школах нацменьшинств будут преподавать на литовском языке.

Инициаторами поправок выступили депутаты Аудронюс Ажубалис , Агне Билотайте и Лауринас Касчюнас, они представили свою программу во вторник на пресс-конференции в парламенте. По словам Касчюнаса, литовский язык является важным инструментом для интеграции, позволяющий представителям национальных меньшинств внедриться на рынок труда, в общественную жизнь.

"Предложенными поправками мы пытаемся достигнуть того, чтобы 60% предметов по программе общего и среднего образования преподавались на литовском языке, оставшиеся 40% на языке национального меньшинства", — сказала Билотайте на конференции.

По ее словам, эти изменения потребуют времени для подготовки, поэтому предлагается, чтобы поправки вступили в силу в 2023 году.

Преподавание в школах нацменьшинств ведется на двух языках — языке национального меньшинства и литовском языке. На литовском преподается история и география республики, основы гражданственности и познания мира.