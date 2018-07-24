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Толкалина оправдалась за покупку дорогого авто
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Толкалина оправдалась за покупку дорогого авто 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Известная актриса прокомментировала информацию о том, что она, якобы приобрела автомобиль стоимостью один миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своей страничке в Instagram.
Знаменитость заявила, что распространившаяся в Сети информация о покупке машины за такую сумму является недостоверной. По словам актрисы, автомобиль достался ей с большой скидкой.
Кроме того, Толкалина предпочла купить для своего отца автомобиль российского производства. «Что вы видите? Думаете, это — автомобиль? Нет, это рыба в воде! Хочу поделиться иллюстрацией того, как представитель отечественного автопрома, наш новый шоколадный зверь, красавчик УАЗ Патриот внедрился в счастливую реальность бездорожья сельской жизни. Папа счастлив! По секрету рассказываю, что УАЗ Патриот достался нам с удивительной, не бывало щедрой скидкой», — написала в своем микроблоге Толкалина.
На снимке Любовь и ее родитель стоят рядом с черным автомобилем на фоне красивого природного пейзажа Рязанской области. Актриса в розовом платье облокотилась на свежескошенный стог сена, а ее отец позирует рядом с новенькой машиной.
Ранее актриса порадовала поклонников фото в стиле ню. Любовь снялась в поле, продемонстрировав красивые изгибы тела. Артистка, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету.
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