Толкалина оправдалась за покупку дорогого авто

Известная актриса прокомментировала информацию о том, что она, якобы приобрела автомобиль стоимостью один миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своей страничке в Instagram.

Знаменитость заявила, что распространившаяся в Сети информация о покупке машины за такую сумму является недостоверной. По словам актрисы, автомобиль достался ей с большой скидкой.

Кроме того, Толкалина предпочла купить для своего отца автомобиль российского производства. «Что вы видите? Думаете, это — автомобиль? Нет, это рыба в воде! Хочу поделиться иллюстрацией того, как представитель отечественного автопрома, наш новый шоколадный зверь, красавчик УАЗ Патриот внедрился в счастливую реальность бездорожья сельской жизни. Папа счастлив! По секрету рассказываю, что УАЗ Патриот достался нам с удивительной, не бывало щедрой скидкой», — написала в своем микроблоге Толкалина.

На снимке Любовь и ее родитель стоят рядом с черным автомобилем на фоне красивого природного пейзажа Рязанской области . Актриса в розовом платье облокотилась на свежескошенный стог сена, а ее отец позирует рядом с новенькой машиной.

Ранее актриса порадовала поклонников фото в стиле ню. Любовь снялась в поле, продемонстрировав красивые изгибы тела. Артистка, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету.

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