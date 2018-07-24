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Жителей Некрасовки научат информационным технологиям
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Жителей Некрасовки научат информационным технологиям 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В филиале «Некрасовка» продолжаются занятия по информационным технологиям в ГБОУ «Школа № 2089» по адресу ул. 1-я Вольская, д. 1, корп. 3. Пенсионеры с удовольствием посещают эту активность. Обычно в школе летом каникулы, но теперь есть и другие ученики — это участники проекта «Московское долголетие». Ради них преподаватели готовы трудиться и в это жаркое время для того, чтобы помочь освоить компьютер, мобильные приложения, интернет, чтобы находить необходимую информацию, делать покупки или совершать платежи не выходя из дома, пользоваться городскими электронными услугами, общаться с родственниками и знакомыми онлайн.
Записаться на бесплатные занятия можно по телефону 8 (495) 706-75-79 и по адресу ул. Рождественская, д. 21, корп. 5. (ис)
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