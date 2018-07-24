В середине августа на Средний Урал прилетит Дед Мороз

Сказочный персонаж из Финляндии станет гостем Ирбитской ярмарки, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

Ярмарка пройдет в Ирбите с 10 по 12 августа. Ее гостем станет финский Дед Мороз. Волшебник пообщается с уралськими ремесленниками, проведет мастер-класс для детей и даст старт «Великой Северной экспедиции», которая отправится из уральского города 11 августа.

Традиционно в рамках ярмарки состоится фестваль «Город ремесел», пройдут спектакли под открытым небом. Для любителей техники организуют экскурсию на «Уральский мотоциклетный завод», а маленькие посетители мероприятия смогут поучаствовать в шоколадной лотерее.

Изюминкой ярмарки в этом году станет фестиваль пельменей. Для знатаков в их производстве будет организована интерактивная программа. В завершение мероприятия пройдет гала-концерт артистов Свердловского театра музкомедии, вокального коллектива NON SOLO и ансамбля народных инструментов «Изумруд». С более подробной программой Ирбитской ярмарки можно ознакомиться на сайте.