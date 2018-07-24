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Финский Дед Мороз посетит в Свердловской области одну из крупнейших в России ярмарок
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Финский Дед Мороз посетит в Свердловской области одну из крупнейших в России ярмарок 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Финский Дед Мороз по имени Йоулупукки впервые примет участие в Ирбитской ярмарке, которая пройдет в Свердловской области с 10 по 12 августа. Еще одним новшеством мероприятия станет фестиваль пельменей, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.
"Гостем праздника станет финский Дед Мороз, этот сказочный персонаж впервые посетит Ирбит, он пообщается с уральскими ремесленниками, проведет мастер-класс для ребятишек, а затем даст старт «Великой Северной экспедиции» (автопробег по части межрегионального туристического маршрута — прим. ТАСС), которая отправится из Ирбита 11 августа. Новинкой ярмарки станет фестиваль пельменей — интерактивная программа для знатоков пельменного дела", — говорится в сообщении.
По словам организаторов, также на площадке пройдет традиционный фестиваль ремесел «Город мастеров». «Кроме того, пройдут спектакли под открытым небом, а любители техники смогут побывать на Уральском мотоциклетном заводе. Завершится ярмарка гала-концертом артистов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, вокального коллектива Non Solo, ансамбля народных инструментов „Изумруд“, — отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в 2017 году область стала частью межрегионального туристического маршрута „Великой Северной экспедиции“, организованного по следам исследований под руководством русского офицера Витуса Беринга. Экспедиция 1733-1743 годов пролегала через ряд населенных пунктов Урала и по Пермской губернии. В этом году автопробег отправится из Ирбита в Пермский край по маршруту данной экспедиции.
Город Ирбит находится в 200 км от Екатеринбурга на востоке Свердловской области. Ирбитская ярмарка является одной из крупнейших ярмарок дореволюционной России, проводится с 1638 года. Здесь продавались европейские, азиатские и сибирские товары. После того, как Ирбит оказался в стороне от Транссибирской железной дороги, он начал терять торговое значение, но ярмарка просуществовала до 1929 года, ее восстановили в 2002 году.
По данным департамента информационной политики региона, в 2017 году ярмарку посетило более 37 тыс. человек из 15 регионов РФ, она является крупнейшим мероприятием в сфере туризма в Свердловской области.
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