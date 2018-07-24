В системе «Безопасный регион» в Подмосковье работает 22 тысячи видеокамер

«При установке новых видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион», учитывается мнение жителей Московской области. В период с 14 июня по 14 июля на портале «Добродел» было проведено народное голосование, в ходе которого жители выбрали места, в которых необходимо усилить меры безопасности», — сказал Пестов.

Установка видеокамер ведется в местах массового пребывания людей — в парках, на центральных площадях и перекрестках, у въездов в города и микрорайоны, а также на социально значимых объектах — детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, многофункциональных центрах и других объектах.

Начиная с 2018 года была ускорена работа по установке видеокамер и на территории жилых массивов — во дворах, на входных группах в подъезды, детских площадках.

При этом план текущего года по установке видеокамер уже перевыполнен в Подмосковье на 2 тысячи камер — изначально планировалась установка только 20 тысяч.

«Безопасный регион» — централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она внедряется на территории региона в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».