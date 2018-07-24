Ещё
В системе «Безопасный регион» в Подмосковье работает 22 тысячи видеокамер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

В системе «Безопасный регион» в Подмосковье работает 22 тысячи видеокамер 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С начала 2018 года количество видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный регион», увеличилось в Подмосковье на 40%, с 15,5 тысяч до 22 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«При установке новых видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион», учитывается мнение жителей Московской области. В период с 14 июня по 14 июля на портале «Добродел» было проведено народное голосование, в ходе которого жители выбрали места, в которых необходимо усилить меры безопасности», — сказал Пестов.
Установка видеокамер ведется в местах массового пребывания людей — в парках, на центральных площадях и перекрестках, у въездов в города и микрорайоны, а также на социально значимых объектах — детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, многофункциональных центрах и других объектах.
Начиная с 2018 года была ускорена работа по установке видеокамер и на территории жилых массивов — во дворах, на входных группах в подъезды, детских площадках.
При этом план текущего года по установке видеокамер уже перевыполнен в Подмосковье на 2 тысячи камер — изначально планировалась установка только 20 тысяч.
«Безопасный регион» — централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она внедряется на территории региона в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».
РИАМО: последние новости
Жителям Подмосковья рассказали, как с 1 августа получить льготу на ж/д транспорт В Москве выбрали лучший бытовой городок Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту112
Израиль сбил самолет179
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками95
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест97
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение