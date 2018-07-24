Политика на Украине пахнет хлором: Кому выгоден водяной кризис

Причина — повышение стоимости жидкого хлора, который используется для очистки питьевой воды. Об этом сообщила во вторник вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

«Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине , за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2 —3% независимо от размера городов», — заявила Бабий.

Она также отметила, что теперь на Украине серьезно задумались над тем, чтобы украинское предприятие «ДнепрАзот» не оставалось в дальнейшем монополистом. «Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы, у нас будут импортные контракты для предотвращения таких последствий в будущем», — подчеркнула она.

Действительно, единственный производитель жидкого хлора на Украине, предприятие «ДнепрАзот» из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков полностью остановило работу хлорной группы цехов. Позднее «ДнепрАзот» возобновил работу по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около $1,6 тыс.) за одну тонну, что почти в пять раз дороже, чем в 2017 году. Однако это вовсе необязательно должно сказаться на цене воды для конечных потребителей.

Абсурдное повышение

В этом, в частности, уверен экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко . В комментарии Украина.ру он отметил, что водоканалы настолько завышают свои расходы, что, при должном внимании контролирующих органов, легко бы нашли у себя скрытые резервы и не допустили повышения тарифов.

«Я понимаю логику госпожи Бабий, что импортный хлор будет в несколько раз дороже украинского, соответственно, нет источника для покрытия в тарифе у них. Но с другой стороны я думаю, что если бы национальная комиссия более дотошно относилась затратам водоканалов, и они бы поискали в потерях неоправданные расходы, то не думаю, что сейчас было бы нужно вести речь о повышении тарифов… Почему вдруг за эти непредвиденные обстоятельства должны отвечать потребители? Потребитель же не виноват в том бреде, который происходит, поэтому я бы подискутировал с госпожой Бабий», — подчеркнул эксперт.

Шахматная партия

Следует отметить, что сейчас между украинской властью и руководством «ДнепрАзота» разыгрывается настоящая шахматная партия, в которой разыгрывается и само предприятие, и даже, не исключено, пост президента Украины. В то же время очевидно, что главным проигравшим в ней будет украинский народ, которому придется платить за воду по завышенным тарифам — не говоря уже о риске эпидемий.

В частности, заявление Бабий о повышении цен на воду последовало за предупреждением руководства «ДнепрАзота» о возможности повторной остановки производства хлора предприятием.

ДнепрАзот

«У нас есть опасения, что через какое-то время, когда спадет ажиотаж вокруг необходимости производства хлора, к нам могут применить санкции. А любой штраф автоматически приведет к остановке завода и потере производства», — заявил глава правления украинского предприятия Сергей Сидоров

При этом очевидно, что это заявление Сидорова было ответом на открытие уголовного дела против руководства «Днепразота» Службой безопасности Украины . Именно после инициативы СБУ компания, принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому, возобновила производство нужного Украине как воздух химиката. Причем оперативно получить его из других источников нынешняя украинская власть практически неспособна.

«Теоретически, жидкой хлор можно было бы закупать в России или Евросоюзе . Но первый вариант — имиджевый удар для властей, а второму мешает разница в размерах железнодорожной колеи, не позволяющая оперативно поставлять жидкий хлор в цистернах», — отмечается в статье Андрея Аношина, опубликованной на сайте Украина.ру.

Рука Коломойского

Юрий Степанец , заместитель мэра Николаева, города, который едва ли больше всех остальных пострадал от недостатка хлора, назвал политическим шантажом действия Коломойского.

«Подняли цену на газ, Коломойский закрыл свой завод. Это шантаж государства: или снизьте цену на газ и я начну работать, либо я закрываю завод. К сожалению, это монополист по Украине, все водоканалы покупали хлор только на «ДнепрАзоте»», — констатировал Степанец.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подтвердил изданию Украина.ру, что политическая составляющая в деле «ДнепрАзота» достаточно велика, причем с обеих сторон.

«Политический момент тут тоже есть, и, возможно, с обеих сторон. Со стороны собственников это давление на украинскую власть, и со стороны власти — мы видим, что СБУ начали расследование этого. Таким образом, руководство «ДнепрАзота» добивается возможно более льготных цен на газ, а власть таким образом борется за эту собственность, создавая экономически невыгодные условия производства, которые ведут к банкротству и последующему его захвату за долги», — отметил эксперт-политолог.

О том, что конфликт вокруг «ДнепрАзота» в большей степени политический, чем экономический, говорит и тот факт, что цены на газ для предприятий были подняты в несколько раз еще в марте 2015 года — по требованию МВФ . С тех пор повышение стоимости газа проходило неоднократно, однако на цене хлора это никак не сказывалось.

Привет от Коломойского президенту Порошенко

Хотя кризис с хлором, судя по всему, близок к разрешению, открытый враг президента Порошенко, олигарх Игорь Коломойский, продемонстрировал силу и свое реальное влияние на происходящее в стране.

«Коломойский, безусловно, влияет на украинскую политику. И через медиа-активы холдинга «1+1», УНИАН и все остальные, через свои политические активы — это и УКРОП, и частичное влияние на «Народный фронт», на многие региональные группы. Он остается одним из ключевых украинских олигархов в полном понимании этого слова — то есть деньги плюс существенное влияние на власть», — констатировал Руслан Бортник.

Так что если Коломойский захочет, он легко оставит украинцев без воды прямо перед президентскими выборами. Это будет такой мощный удар по Порошенко, что его не то что не выберут, его вынесут из администрации на руках и хорошо еще, если не линчуют.

В нынешней ситуации, когда неимоверное число разнообразных добробатов, национальных варт и прочих «патриотов» слоняется по улицам без дела или с переменным успехом «крышует» коммерсантов, народный самосуд над Порошенко и его окружением более чем вероятен.