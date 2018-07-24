В Уфе экс-начальник отдела ГИБДД предстанет перед судом

Уфе 35-летний начальник одного из отделов ГИБДД обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии , бывшего правоохранителя задержали с поличным при передаче денег.

По предварительным данным, летом прошлого года сотрудник полиции получил через посредника 25 тысяч рублей от жительницы Уфы. В обмен мужчина пообещал выдать ей «красивый» номерной знак на авто: 777.

— Бывший сотрудник полиции был задержан с поличным во время проведения оперативно-розыскного мероприятия при передаче ему денежных средств в качестве взятки. Свою вину в совершении коррупционного преступления обвиняемый не признал, — прокомментировали в Следкоме

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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