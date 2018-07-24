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В Уфе экс-начальник отдела ГИБДД предстанет перед судом
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В Уфе экс-начальник отдела ГИБДД предстанет перед судом 

ГОРОБЗОР.РУ 27 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе 35-летний начальник одного из отделов ГИБДД обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, бывшего правоохранителя задержали с поличным при передаче денег.
По предварительным данным, летом прошлого года сотрудник полиции получил через посредника 25 тысяч рублей от жительницы Уфы. В обмен мужчина пообещал выдать ей «красивый» номерной знак на авто: 777.
— Бывший сотрудник полиции был задержан с поличным во время проведения оперативно-розыскного мероприятия при передаче ему денежных средств в качестве взятки. Свою вину в совершении коррупционного преступления обвиняемый не признал, — прокомментировали в Следкоме.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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