Авиация ЮВО уничтожила в Каспийском море корабельную группировку условного противника

Завершились полеты розыгрышем ближнего маневренного воздушного боя. Летчики в пределах визуальной видимости отработали фигуры высшего пилотажа на высотах от 200 до 1500 метров.

Авиационный удар управляемыми ракетами по корабельной группировке условного противника в Каспийском море выполнили самолеты оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) на совместном учении с соединениями и воинскими частями Каспийской флотилии.

Управление силами флота, авиации и ПВО обеспечил совместный пункт управления в системе разведывательного ударного контура.

По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в акватории Каспийского моря отряд кораблей условного противника, координаты, которых были переданы на совместный пункт управления.

Уничтожила «противника» авиационная группа в составе истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а так же штурмовиков Су-25.

Завершились полеты розыгрышем ближнего маневренного воздушного боя. Летчики в пределах визуальной видимости отработали фигуры высшего пилотажа на высотах от 200 до 1500 метров. Во время воздушных дуэлей применение авиационных средств поражение осуществлялось условно.

Всего в учениях задействованы экипажи более 10 кораблей и судов Каспийской флотилии, а также около 40 самолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.