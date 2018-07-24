Число видеокамер подмосковной системы «Безопасный регион» увеличено с начала года на 40% — до 22 тыс.

В систему «Безопасный регион» на территории Московской области интегрировано уже 22 тыс. видеокамер. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 г. количество видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный регион», увеличилось на 40% — с 15,5 тыс. до 22 тыс.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что при этом годовой план по расширению системы «Безопасный регион» уже перевыполнен: изначально в 2018 г. планировалось довести количество видеокамер до 20 тыс.

«При установке новых видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион», учитывается мнение жителей Московской области. В период с 14 июня по 14 июля на портале «Добродел» было проведено народное голосование, в ходе которого жители выбрали места, в которых необходимо усилить меры безопасности. Участниками голосования было определено 1 тыс. 253 участка, на которых, по их мнению, необходимо установить видеонаблюдение, дополнительное освещение, системы экстренной связи с полицией. Результаты этого голосования будут учтены при разработке «дорожных карт» по ликвидации очагов правонарушений», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

«Безопасный регион» — это централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она внедряется на территории региона в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».

Видеокамерами оборудуются места массового пребывания людей — парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, многофункциональные центры и так далее. Начиная с 2018 г. была активизирована работа по установке видеокамер также на территории жилых массивов — во дворах, на входных группах в подъезды, на детских площадках.