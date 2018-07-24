Африканские игры 2019 года пройдут в Марокко

ПЕКИН, 24 июля. / ТАСС /. Королевство Марокко станет организатором Африканских игр 2019 года после того, как от их проведения отказалась Экваториальная Гвинея . Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на марроканское министерство по делам молодежи и спорта.

По данным спортивного ведомства, решение было принято после того, как такое предложение поступило от Африканского союза (АС) и Национального олимпийского комитета Марокко. Министерство отметило, что на решение оказали влияние заявления АС и организационного комитета Игр о том, что в Марокко есть все условия для проведения спортивного мероприятия такого масштаба. В Играх примут участие более 5 тыс. атлетов со всего континента. Они будут соревноваться в олимпийских и неолимпийских видах спорта. Игры станут своеобразными отборочными соревнованиями спортсменов, лучшие из которых получат путевку на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.