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Африканские игры 2019 года пройдут в Марокко
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Африканские игры 2019 года пройдут в Марокко 

ТАСС 30 минут назад
ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Королевство Марокко станет организатором Африканских игр 2019 года после того, как от их проведения отказалась Экваториальная Гвинея. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на марроканское министерство по делам молодежи и спорта.
По данным спортивного ведомства, решение было принято после того, как такое предложение поступило от Африканского союза (АС) и Национального олимпийского комитета Марокко. Министерство отметило, что на решение оказали влияние заявления АС и организационного комитета Игр о том, что в Марокко есть все условия для проведения спортивного мероприятия такого масштаба. В Играх примут участие более 5 тыс. атлетов со всего континента. Они будут соревноваться в олимпийских и неолимпийских видах спорта. Игры станут своеобразными отборочными соревнованиями спортсменов, лучшие из которых получат путевку на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.
Африканские игры впервые состоялись в Конго в 1965 году. Они официально признаются Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве континентальных игр наряду с Азиатскими и Панамериканскими играми. С 1987 года Африканские игры проводятся каждые четыре года. Экваториальную Гвинею выбрали организатором будущих Африканских игр в 2016 году, но в ноябре 2017 года из-за экономических проблем страна объявила о невозможности проведения у себя этого крупного спортивного мероприятия.
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