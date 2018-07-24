В Кургане отчитались о городской среде: автошины и бесхозные площадки

Администрация города Кургана в очередной раз порадовала жителей города позитивными новостями — как сообщили в Департаменте развития городского хозяйства, на 24 июля в столице Зауралья завершены работы по благоустройству 2-х общественных пространств и 9-ти дворов, вошедших в план текущего года по государственной программе «Формирование комфортной городской среды».

Так, завершены работы в сквере по улицам Ленина-Пушкина и сквере по улице К. Мяготина, 136, 138, 140. В последнем, были заменены асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень, приведена в порядок зона зеленых насаждений, установлена скамья с урной, которая удивила курганцев. Во-первых, она одна, а, во вторых, расположена посреди сквера без деревьев и цветов, около травяного газона. Довершение реконструкции сквера стало размещение в нем объемной надписи «Я люблю Курган». Арт-объект повергся жесткой критике общественников и простых жителей города, о чем вчера рассказывало ИА «Уральский меридиан».

Всего, как сообщает пресс-служба Администрации города Кургана, в 2018 году запланировано благоустройство 24 дворовых и 9 общественных территорий, на которое из федерального, областного и городского бюджетов выделено более 100 миллионов рублей: 57,5 миллионов рублей планируют потратить на дворовые территории и более 43 миллионов рублей на общественные пространства.

Качество комфортной среды в отремонтированных дворах иллюстрируют фотографии, размещенные на городском портале kurgan-city.ru:

В отремонтированных по программе дворах не приведены к нормативным требованиям спортивные объекты, также газоны изобилуют автошинами, кирпичами, которые разделяют цветники, рассаженные жителями домов, от вытоптанной травы. Скамейки и детские игровые объекты остались без внимания. Благоустройство коснулось только пешеходных дорожек и проезжей части дворовой территории.

В материале использованы фото Администрации города Кургана