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Мбаппе сменил игровой номер в честь Роналду
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Мбаппе сменил игровой номер в честь Роналду 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе захотел поменять игровой номер в парижском клубе. Теперь он будет выступать под «семеркой». Такое решение француз принял в честь португальца Криштиану Роналду, который был кумиром детства 19-летнего форварда.
Ранее Мбаппе выступал за парижан под 29-м номером. Однако после чемпионата мира в России французский футболист решил его поменять на «семерку». Напомним, что именно под этим номером выступает легендарный португалец Роналду.
🆕7⃣#K7LIAN 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/khYSTL4pnL
— Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_inside) 26 июля 2018 г.
На прошедшем чемпионате мира по футболу Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира. В России игрок «трехцветных» забил четыре мяча.
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