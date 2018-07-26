Мбаппе сменил игровой номер в честь Роналду

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе захотел поменять игровой номер в парижском клубе. Теперь он будет выступать под «семеркой». Такое решение француз принял в честь португальца Криштиану Роналду , который был кумиром детства 19-летнего форварда.

Ранее Мбаппе выступал за парижан под 29-м номером. Однако после чемпионата мира в России французский футболист решил его поменять на «семерку». Напомним, что именно под этим номером выступает легендарный португалец Роналду.

🆕7⃣#K7LIAN 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/khYSTL4pnL

— Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_inside) 26 июля 2018 г.

На прошедшем чемпионате мира по футболу Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира. В России игрок «трехцветных» забил четыре мяча.