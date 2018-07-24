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Костромичей приглашают на конкурс географического граффити
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Костромичей приглашают на конкурс географического граффити 

k1news.ru 35 минут назад
Фото: k1news.ru
«Русское географическое общество» объявляет о старте конкурса граффити географической направленности среди городов России. Он привлечет внимание к природе и географии нашей страны, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Организаторы принимают работы, уже нанесенные на объекты городской инфраструктуры. Чтобы стать участником, нужно прислать заявку до 31 октября на электронный адрес graffiti@rgo.ru и приложить фотографии граффити.
В заявке укажите ФИО и контактные данные автора, дату нанесения изображения, адрес объекта, опишите цели и задачи проекта.
Рисунки должны соответствовать теме природного и историко-культурного наследия России, её географических особенностей. Это может быть изображение животных, птиц, пейзажей, людей, карты страны.
Финалисты определятся в ноябре 2018 года, а победитель в декабре.
Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей. Положение о конкурсе можно найти на сайте РГО.
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