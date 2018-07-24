Костромичей приглашают на конкурс географического граффити

Организаторы принимают работы, уже нанесенные на объекты городской инфраструктуры. Чтобы стать участником, нужно прислать заявку до 31 октября на электронный адрес graffiti@rgo.ru и приложить фотографии граффити.

В заявке укажите ФИО и контактные данные автора, дату нанесения изображения, адрес объекта, опишите цели и задачи проекта.

Рисунки должны соответствовать теме природного и историко-культурного наследия России, её географических особенностей. Это может быть изображение животных, птиц, пейзажей, людей, карты страны.

Финалисты определятся в ноябре 2018 года, а победитель в декабре.

Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей. Положение о конкурсе можно найти на сайте РГО.