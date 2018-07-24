На полигоне Алабино команды разных стран отрабатывают точность перед танковым биатлоном

До главного военно-спортивного события года — АрМИ-2018 — осталось меньше четырех дней. Команды из разных стран пристреливаются — привыкают к технике и отрабатывают меткость.

Индия, На полигоне Алабино идет подготовка к одному из самых зрелищных конкурсов — Танковому биатлону. Соревнования еще не начались, накал страстей уже есть — 10 команд пристреливаются, тренируются, в одну линию выстроились Кувейт Казахстан , все в равных условиях, все на российских танках Т-72. Только китайцы отличились, у них собственные тейпы, но это аналоги нашей техники.

Танкисты из Поднебесной традиционно на высоте: стольких наблюдателей, кажется, нет больше ни у кого. Плюс, они одни из самых технологичных — изобрели собственный контейнер для боеприпасов, чтобы орудие заряжать быстрее. В прошлом году они стали серебряными призерами танкового биатлона, и в этом году китайцы — наши главные конкуренты.

Им нужно пройти сложную трассу: ямы холмы, водные преграды, крутые повороты. Это уже будет сложнее Формулы 1, а потом еще надо остановиться всего на несколько секунд и сделать залп, от которого так много зависит.

Каждая мишень является новым уровнем сложности. 1200 метров, 1500 и 1800 — не зная, где цель, сходу попасть по ней практически невозможно. Поэтому танкистам всех без исключения команд дают шанс пристреляться. Причем, можно сделать столько залпов, сколько им нужно.

«Для меня это возможность представить армию Кувейта на АрМИ. Сейчас мы готовим танки, будет перестрелка, мы надеемся выйти во второй этап соревнований», — отметил подполковник генштаба Кувейта Мухаммад Альджми.

«Мы сейчас пристреливаем пушку для себя, как ее пристреляешь — так и будешь стрелять на соревнованиях. Настрой боевой, как говорится, ни шагу назад», — добавил наводчик-оператор третьего танкового экипажа сборной Казахстана Малдаш Руслан.

Вчера, 23 июля, танки прошли полный технический осмотр. В нем приняли участие все команды. Упражняться можно сколько угодно — у экипажей трех континентов должны быть равные шансы на борьбу и победу.