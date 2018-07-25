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Кучность боя: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку пушек в Алабино
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Кучность боя: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку пушек в Алабино 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи, которые будут соревноваться на АрМИ-2018, настроили прицелы танковых орудий и провели контрольные стрельбы на полигоне.
Пристрелку танковых пушек провели на подмосковном полигоне Алабино участники международного этапа «Танкового биатлона». В завершающий день подготовки техники команды, участвующие в состязаниях танкистов, тщательно настроили прицелы танковых пушек и пулеметов, а заодно провели контрольные стрельбы.
Вместе с нашими военными пристрелку провели танкисты из Китая, Ирана и Вьетнама. Также в этот день привели свои машины к точному бою и сирийские танкисты, которые единственные из всех конкурсантов имеют реальный боевой опыт.
«Наши танкисты получили большой опыт в ходе войны, они воевали везде: в лесах, горах, в разных условиях, в связи с эти мы готовимся занять одно из первых мест», — рассказал «Звезде» начальник управления боевой подготовки Сирийской армии Али Аррашид.
Однако точная стрельба — лишь одна из слагаемых успеха на «Танковом биатлоне». Участникам также предстоит состязаться в скорости и точности преодоления препятствий на трассе. Первый заезд состоится 28 июля.
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