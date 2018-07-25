Кучность боя: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку пушек в Алабино

Экипажи, которые будут соревноваться на АрМИ-2018, настроили прицелы танковых орудий и провели контрольные стрельбы на полигоне.

Пристрелку танковых пушек провели на подмосковном полигоне Алабино участники международного этапа «Танкового биатлона». В завершающий день подготовки техники команды, участвующие в состязаниях танкистов, тщательно настроили прицелы танковых пушек и пулеметов, а заодно провели контрольные стрельбы.

Ирана и Вместе с нашими военными пристрелку провели танкисты из Китая Вьетнама . Также в этот день привели свои машины к точному бою и сирийские танкисты, которые единственные из всех конкурсантов имеют реальный боевой опыт.

«Наши танкисты получили большой опыт в ходе войны, они воевали везде: в лесах, горах, в разных условиях, в связи с эти мы готовимся занять одно из первых мест», — рассказал «Звезде» начальник управления боевой подготовки Сирийской армии Али Аррашид.

Однако точная стрельба — лишь одна из слагаемых успеха на «Танковом биатлоне». Участникам также предстоит состязаться в скорости и точности преодоления препятствий на трассе. Первый заезд состоится 28 июля.