Ещё
«Подняли» семерых солдат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Подняли» семерых солдат 

ТВ-МИГ 35 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
В материале использованы фото ribalych.ru / пресс-службы администрации Владимирской области
Владимирские поисковики приняли участие в межрегиональной поисковой экспедиции, которая проходила в лесах смоленщины.
Близ деревни Нивы поисковики отрядов «Амулет», «Земляк» и «Сыны Отечества» обнаружили останки семи советских воинов, павших во время сражений в годы Великой Отечественной войны. Было найдено четыре смертных медальона, которые на данный момент находятся на экспертизе.
Владимирские поисковики также приняли участие в Вечере памяти в Велижском районном Доме культуры, посетили захоронения солдат и офицеров 332-й стрелковой Иваново-Фрунзенской стрелковой дивизии в деревнях Нижние Секачи, Беляево, Белоусово, на Лидовой горе города Велижа и на Поле Памяти города Демидова.
Отмечу, что экспедиция была организована в рамках реализации проекта «Дорогами Памяти» Владимирской областной общественной организации «Поисковое объединение „Часовые Памяти“ с использованием средств гранта Президента России на развитие гражданского общества.
ТВ-МИГ: последние новости
Два «светила» на небе. 100$ от «Орла и решки» нашел москвич Онегин Будем осваивать торфяники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Шачко оставила предсмертную записку78
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест49
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий87
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии94
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов226
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение