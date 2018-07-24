«Подняли» семерых солдат

В материале использованы фото ribalych.ru / пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирские поисковики приняли участие в межрегиональной поисковой экспедиции, которая проходила в лесах смоленщины.

Близ деревни Нивы поисковики отрядов «Амулет», «Земляк» и «Сыны Отечества» обнаружили останки семи советских воинов, павших во время сражений в годы Великой Отечественной войны. Было найдено четыре смертных медальона, которые на данный момент находятся на экспертизе.

Владимирские поисковики также приняли участие в Вечере памяти в Велижском районном Доме культуры, посетили захоронения солдат и офицеров 332-й стрелковой Иваново-Фрунзенской стрелковой дивизии в деревнях Нижние Секачи, Беляево, Белоусово , на Лидовой горе города Велижа и на Поле Памяти города Демидова.

Отмечу, что экспедиция была организована в рамках реализации проекта «Дорогами Памяти» Владимирской областной общественной организации «Поисковое объединение „Часовые Памяти“ с использованием средств гранта Президента России на развитие гражданского общества.