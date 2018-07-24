При плавании на маломерных судах запрещается: управлять маломерным судном:

— не зарегистрированным в установленном порядке;

— не прошедшим освидетельствования на годность к плаванию;

— не несущим идентификационных (бортовых) номеров;

— переоборудованным без соответствующего разрешения;

— с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания;

— без удостоверения на право управления маломерным судном;

— в состоянии опьянения;

— передавать управление судном лицу, не имеющему

права управления или находящемуся в состоянии опьянения;

— превышать установленные скорости движения;

— нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;

— наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, знакам судоходной и навигационной обстановки;

— заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без специального разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;

— в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;

— приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;

— перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;

— швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, доков (плавдоков) и под мостами, маневрировать в непосредственной близости от транспортных и технических судов морского и речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству;

— устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей записи в судовом билете;

— использовать суда в целях браконьерства и других противоправных действий;

— осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения;

— осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности;

— выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости;

— осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам;

— двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка;

— нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов.

Пользование маломерными судами запрещается при следующих неисправностях:

— наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их местонахождения;

— отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков судна;

— отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого устройства или повреждение его составных частей, или необеспечение надежности его работы;

— наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность глушителя, повреждение системы дистанционного управления двигателем, необеспечение надежного включения (выключения) реверс-редуктора, неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе;

— несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным в судовом билете;

— отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней установленным требованиям.

Обязанности судоводителей маломерных судов

Судоводители маломерных судов (далее — судоводители) предъявляют для проверки государственному инспектору по маломерным судам следующие документы:

— удостоверение на право управления маломерным судном;

— судовой билет маломерного судна (или его копию, заверенную в установленном порядке).

— документ на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца).

Судоводитель обязан:

— выполнять требования настоящих Правил, ППВВП, Международных правил предупреждения столкновения судов в море, принятых Лондонской Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года

[1], обязательных постановлений капитанов морских и морских рыбных портов, правил пропуска судов и составов через шлюзы, правил охраны жизни людей на воде и иных правил, обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность людей на воде и охрану окружающей природной среды;

— проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами;

— перед посадкой лично производить инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на судне;

— осуществлять плавание в бассейнах (районах), соответствующих установленному классу судна, знать условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку в районе плавания;

— прекращать движение судна при обнаружении установленного сигнала об остановке, поданного государственным инспектором по маломерным судам или иным должностным лицом, имеющим на то право, и передавать регистрационные и судоводительские документы для проверки;

— оказывать помощь людям, терпящим бедствие на воде, сообщать в территориальный орган или подразделение ГИМС МЧС России обстоятельства аварийного происшествия с судами и несчастных случаев с людьми на водных объектах;

— выполнять требования должностных лиц ГИМС МЧС России, других контрольных и надзорных органов по вопросам, относящимся к безопасности плавания, соблюдению правопорядка, охране жизни людей и окружающей среды на водных объектах;

— сообщать в территориальные органы и подразделения ГИМС МЧС России, природоохранные и рыбоохранные органы о случаях загрязнения окружающей среды, выбросах неочищенных сточных вод, массовой гибели рыбы и других биоресурсов;

— выполнять установленные требования и правила при пользовании базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов.

Организация выпуска маломерных судов

с баз (сооружений) для их стоянок

— На базе (сооружении) для стоянок маломерных судов устанавливается режим, предусматривающий контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов, их исправностью, наличием у судоводителей обязательных судовых и судоводительских документов, за соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъемности, а также оповещение судоводителей о прогнозе погоды.

— При выходе маломерного судна в плавание и при его возвращении на базу в журнале учета выхода (прихода) судов должна быть произведена порядковая запись: идентификационный (бортовой) номер судна, фамилия и инициалы судоводителя, время выхода судна, цель и маршрут плавания, пункт назначения, фактическое время возвращения на базу.

Выпуск маломерных судов с базы (сооружения) для их стоянок не производится в случаях:

— непредъявления судоводителем удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета с отметкой о прохождении освидетельствования на годность к плаванию;

— отсутствия идентификационного (бортового) номера или его несоответствия записям в судовом билете;

— отсутствия у судоводителя документа на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца);

— обнаружения на судне неисправностей, с которыми запрещено его пользование;

— отсутствия на судне указанных в судовом билете спасательных, противопожарных и водоотливных средств;

— нарушения норм пассажировместимости и грузоподъемности;

— размещения пассажиров (грузов), вызывающего опасный крен или дифферент;

— наличия на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если судно не предназначено (не приспособлено) для перевозки этих грузов или если их перевозка осуществляется совместно с пассажирами;

— если прогнозируемая и фактическая гидрометеообстановка на водоеме опасна для плавания судна данного типа;

— нахождения судоводителя в состоянии опьянения.

Маломерные суда, прибывшие на базу в неисправном или аварийном состоянии, осматриваются с последующей краткой записью о их техническом состоянии в журнале выхода (прихода) судов. Информация об аварийных судах сообщается в территориальный орган или подразделение ГИМС МЧС России.