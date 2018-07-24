Ещё
Девять инвесторов готовы вложить в развитие Феодосии 26 млрд рублей — Фомич
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девять инвесторов готовы вложить в развитие Феодосии 26 млрд рублей — Фомич 

РИА Новости Крым 32 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Администрация Феодосии заключила девять соглашений с крупными инвесторами на общую сумму больше 26 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр курорта Сергей Фомич.
В рамках соглашений на территории курортного города, в частности, планируется строительство молодежно-жилищного спортивного комплекса, создание туристско-рекреационного комплекса, агропромышленного кластера на базе выращивания и переработки винограда.
"Сейчас идут переговоры с крупными инвесторами. Из наиболее реальных, наиболее крупных — это строительство электростанции ТЭС, винная долина «Шато» с крупными виноградниками, также продвигается работа с инвесторами по строительству рекреационного жилого комплекса «Межозерье» в селе Береговом", — рассказал Фомич.
По словам мэра Феодосии, город рассматривает все предложения от крупных предпринимателей, которые могут обеспечить круглогодичную занятость населения без ущерба экологии, а также проекты, связанные с виноградарством или выращиванием масличных культур.
Также сейчас ведутся переговоры с инвесторами, готовыми построить предприятие по опреснению воды. «На данный момент мы изменяем место, где будет реализован инвестпроект, в связи с техническими вопросами, возникшими при его реализации на том земельном участке, который изначально планировался», — заключил Фомич.
РИА Новости Крым: последние новости
Севастополь готовится к параду в честь Дня ВМФ Эксперт пояснил, зачем Крыму нужна постановка авто на воинский учет В Крыму заработала телекомпания "Таврида"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Шачко оставила предсмертную записку78
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест49
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий91
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии94
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов226
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение