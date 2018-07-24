Девять инвесторов готовы вложить в развитие Феодосии 26 млрд рублей — Фомич

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости Крым . Администрация Феодосии заключила девять соглашений с крупными инвесторами на общую сумму больше 26 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил мэр курорта Сергей Фомич.

В рамках соглашений на территории курортного города, в частности, планируется строительство молодежно-жилищного спортивного комплекса, создание туристско-рекреационного комплекса, агропромышленного кластера на базе выращивания и переработки винограда.

"Сейчас идут переговоры с крупными инвесторами. Из наиболее реальных, наиболее крупных — это строительство электростанции ТЭС, винная долина «Шато» с крупными виноградниками, также продвигается работа с инвесторами по строительству рекреационного жилого комплекса «Межозерье» в селе Береговом", — рассказал Фомич.

По словам мэра Феодосии, город рассматривает все предложения от крупных предпринимателей, которые могут обеспечить круглогодичную занятость населения без ущерба экологии, а также проекты, связанные с виноградарством или выращиванием масличных культур.

Также сейчас ведутся переговоры с инвесторами, готовыми построить предприятие по опреснению воды. «На данный момент мы изменяем место, где будет реализован инвестпроект, в связи с техническими вопросами, возникшими при его реализации на том земельном участке, который изначально планировался», — заключил Фомич.