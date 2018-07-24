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Жители поселения Вороновское смогут принять участие в Туристическом слёте
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Жители поселения Вороновское смогут принять участие в Туристическом слёте 

Администрация поселения Вороновское 33 минуты назад
Фото: архив
Жители поселения Вороновское смогут принять участие в «Туристическом слёте» в рамках Московской межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!».
Организованный заезд команд состоится 28 июля 2018 г. в 15:00 по адресу: г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино
В мероприятии могут принять участие семейные команды (мама, папа, ребенок от 4 до 12 лет), постоянно проживающие на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.
28 июля 2018 г. в программе (спортивно-развлекательная часть):
— Конкурс «Туристические навыки» (разжигание костров, установка палаток.)
— Конкурс песен под гитару;
— Конкурс на лучший ужин туриста;
— Воздушные переправы;
— Оказание первой медицинской помощи;
— Мастер класс по вязанию узлов;
— Мастер класс по бухтовке веревки;
29 июля 2018 г. (обязательная спортивная часть, результаты которой идут в зачет)
эстафета среди семейных команд (согласно возрасту детей).
Награждение победителей и призеров состоится по окончании соревнования;
Семейные команды награждаются кубками, медалями и дипломами.
Команды-победители и призеры награждаются дипломами.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-916-795-78-00
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