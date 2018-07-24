Жители поселения Вороновское смогут принять участие в Туристическом слёте

Фото: архив

Жители поселения Вороновское смогут принять участие в «Туристическом слёте» в рамках Московской межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!».

Организованный заезд команд состоится 28 июля 2018 г. в 15:00 по адресу: г. Москва , п. Филимонковское, пос. Марьино

В мероприятии могут принять участие семейные команды (мама, папа, ребенок от 4 до 12 лет), постоянно проживающие на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.

28 июля 2018 г. в программе (спортивно-развлекательная часть):

— Конкурс «Туристические навыки» (разжигание костров, установка палаток.)

— Конкурс песен под гитару;

— Конкурс на лучший ужин туриста;

— Воздушные переправы;

— Оказание первой медицинской помощи;

— Мастер класс по вязанию узлов;

— Мастер класс по бухтовке веревки;

29 июля 2018 г. (обязательная спортивная часть, результаты которой идут в зачет)

эстафета среди семейных команд (согласно возрасту детей).

Награждение победителей и призеров состоится по окончании соревнования;

Семейные команды награждаются кубками, медалями и дипломами.

Команды-победители и призеры награждаются дипломами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-916-795-78-00