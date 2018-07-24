Правила безопасности для детей.

#ПамяткаМЧС #МЧС #МЧСРОССИИ#Детская безопасность

Ребенок должен знать основные правила пожарной безопасности. О том, что нельзя играть со спичками и зажигалками, нельзя оставлять без присмотра электроприборы и т.д.

Уважаемые родители!

Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Такой список телефонов должен лежать в доме на видном месте. А еще лучше выучить наизусть телефоны — служба спасения — «101» и единый для всех абонентов сотовой связи номер — «112».