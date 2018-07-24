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Правила безопасности для детей.
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Правила безопасности для детей. 

Управа района Куркино 32 минуты назад
Фото: Управа района Куркино
#ПамяткаМЧС #МЧС #МЧСРОССИИ#Детская безопасность
Ребенок должен знать основные правила пожарной безопасности. О том, что нельзя играть со спичками и зажигалками, нельзя оставлять без присмотра электроприборы и т.д.
Уважаемые родители!
Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Такой список телефонов должен лежать в доме на видном месте. А еще лучше выучить наизусть телефоны — служба спасения — «101» и единый для всех абонентов сотовой связи номер — «112».
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