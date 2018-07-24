Она променяла Париж на Черкизово. 20 раскаленных фото невесты Крыховяка

Французская модель Селия Жаунет начала встречаться с Гжегожем Крыховяком еще до его переезда в Париж. По результатам опросов Селия признавалась самой красивой подругой польских футболистов — явно не без причин.

На чемпионате мира-2018 девушка поддерживала Крыховяка на каждом матче сборной Польше . А после вылета поддержала Гжегожа мощным постом: «Любящие сильнее хейтеров». Пора пока не в браке, хотя Селия очень хочет замуж.

Время изучить нашу страну получше у Селии будет. Сегодня Крыховяк должен стать игроком «Локомотива». Уже вчера он прибыл на медосмотр, а скоро должен перейти в «Локо» на правах аренды с правом выкупа за десять миллионов евро.

Впрочем, вчера Селия выкладывала сторис из Парижа. А отпуск с Гжегожем провела в Рио.

Кроме того в июле пара успела побывать во Флориде.

И на Багамах.

Москве Селия явно оценит «Блэк Стар Бургер».

Подружится с женой Мацея Рыбуса Ланой. Кстати, вот она.

И вообще найдет общий язык со всеми.

Не испугается холодов.

Сходит на хоккей.

Сыграет с мужем в теннис.

И отметит какую-нибудь очередную победу «Локомотива».

Встретит новый год.

И улетит в заслуженный отпуск.