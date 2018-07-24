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Министерство экономики и финансов МО с проведет встречу с делегацией провинции Цзянсу
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Министерство экономики и финансов МО с проведет встречу с делегацией провинции Цзянсу 

360tv.ru 41 минуту назад
25 июля 2018 года министр социального развития Московской области Ирина Фаевская совместно с Министерством экономики и финансов Московской области проведет встречу с делегацией провинции Цзянсу во главе с заместителем руководителя Департамента финансов провинции Цзянсу Шень Ифэн.
Участники встречи посетят Гериатрический центр «Малаховка», где ознакомятся с широким спектром предоставления социальных услуг и обслуживания пожилых граждан.
В ходе встречи планируется обсуждение вопросов по линии Министерства социального развития Московской области. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская расскажет о способах оказания помощи людям в трудной ситуации.
Заместитель управляющего ГУ-Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Ирина Боева расскажет о системе страхования по старости: проектирование системы, масштабы застрахованных, финансирование. Генеральный директор ООО Senior Group Алексей Сиднев выступит с докладом об услугах по уходу за пожилыми, расскажет способах и видах, ситуации строительства и работе данных учреждений.
Также по линии Министерства экономики и финансов Московской области планируется обсуждение вопросов налоговой политики Московской области.
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