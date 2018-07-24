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В ЦНИИмаш проверят режим секретности и охрану
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В ЦНИИмаш проверят режим секретности и охрану 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специальная комиссия проверит соблюдение режима секретности и охрану в головном научном институте Роскосмоса — ЦНИИмаш. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
По его словам, в ЦНИИмаш работает «внутренняя комиссия по проверке».
"По режиму секретности, по охране, по антитеррору — комплекс проверочных мероприятий", — сказал Устименко.
Официальный представитель Роскосмоса уточнил, что «результаты проверки должны быть даны через неделю».
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. По данным издания, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно», сообщала газета.
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