В ЦНИИмаш проверят режим секретности и охрану

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Специальная комиссия проверит соблюдение режима секретности и охрану в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш . Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, в ЦНИИмаш работает «внутренняя комиссия по проверке».

"По режиму секретности, по охране, по антитеррору — комплекс проверочных мероприятий", — сказал Устименко.

Официальный представитель Роскосмоса уточнил, что «результаты проверки должны быть даны через неделю».