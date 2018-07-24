Открыты более 1200 генов, связанных с обучаемостью

Международная группа ученых во главе со специалистами из Колорадского университета в Боулдере, США , обнаружила более 1200 генов, отвечающих за успеваемость во время обучения. Исследование было опубликовано в журнале Nature Genetics.

Исследователи изучили связь между геномом более миллиона человек из 15 стран и количеством лет, которые те смогли проучиться в школе. Они установили, что генетические особенности влияют на поведение, что в конечном итоге играет важную роль в успеваемости во время обучения.

Ранее уже были открыты 74 вариации генов, влияющих на способности к обучению. Многие из них были связаны с развитием мозга. Теперь исследователи пополнили этот массив данных еще 1271 вариантом генов. Они оказались связаны с взаимодействием между нейронами и выработкой нейромедиаторов в мозге.

Исследователи отмечают, что по комбинации генов будущую успеваемость того или иного человека предсказать проблематично. Однако они тоже являются определяющим фактором — примерно в той же степени, что и доход семьи или образование родителей.