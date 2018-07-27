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Где в Оренбурге не будет света 30 июля?
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Где в Оренбурге не будет света 30 июля? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
30 июля в Оренбурге днем отключат электроэнергию на некоторых улицах.
Света не будет с 09.00 до 17.00 часов по следующим адресам: ул. Братской (№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8/3), Волгоградской (№ 4, 6), Бебеля (№ 28а-86, 51-81), Розенберга (№ 49-71, 36-44), Калинина (№ 1-5, 2-12), Кокинской (№ 19, 22), Красногвардейской (№ 1-13, 2-16), Зиновьева (№ 4-40, 11-45), Коммунистической (№ 2-36, 1-37), Маловской (№ 1-45, 2-68), Воровского (№ 2-14).
Также в это же время без электричества останутся жители поселка П. Покровка.
Номер аварийной службы — 56-83-38;
«Горячая линия» — 98-48-48.
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