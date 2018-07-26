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Где в Оренбурге не будет света 27 июля?
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Где в Оренбурге не будет света 27 июля? 

АиФ-Оренбург 35 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 27 июля пройдет плановое отключение электроэнергии.
С 10.00 до 17.00 часов света не будет по улицам: Салмышской (№ 3/2, 5, 5/1, 5/2, 7), Кордонной (№ 58-92), Сухарева (№ 185-167, 152-164), пр. Победы (№ 58-76), Бебеля (№ 47-65, 88-112), Рабочей (№ 2-38, 1-59), Красногвардейской (№ 17-59, 18-102), пр. Б. Коростылевых (№ 75-93), Зиновьева (№ 1-27, 4-22), Розы Люксембург (№ 107-121, 58-120), Никитина (№ 2-38, 1-39), Кольцова (№ 1-29, 2-30), Магнитогорской (№ 2-54, 67-87), Регинераторной (№ 1-21, 20-48), Бурчак Абрамовича (№ 74-106), Ленинской (№ 8-12, 5-11), Курганской (№ 49-75), Бузулукской (№ 76-96, 75-95), Северной (№ 56-78, 57-69), Алтайской (№ 93), переулкам: Грабовского (№ 9-18, 12-44), Классному (№ 12-18, 13-19), Амбулаторному (№ 1-5, 2-8).
В этот же день с 09.00 до 17.00 электричество отключат в п. им. Куйбышева, п. Пруды, х. Степановский, СНТ «ТЭЦстрой», СНТ «Клуб им. Чкалова».
Номер аварийной службы — 56-83-38;
«Горячая линия» — 98-48-48.
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