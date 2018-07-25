Где в Оренбурге не будет света 26 июля?

Оренбурге 26 июля с 10 до 20 часов отключат электроэнергию по следующим адресам: ул. Центральной (№ 17/1), пр. Победы (№ 58-76, 146-152), Монтажников (№ 16), Зиновьева (№ 1-9), Чуносова (№ 1-21), Маячной (№ 28-78, 29-73), Кислородной (№ 18-24, 17-21), Розенберга (№ 15-45), Бурчак Абрамовича (№ 1-69, 18-62), Крылова (№ 1-37, 2-30), Кокинской (№ 5-19, 2-18, 25-49, 26-50), Бебеля (№ 2-26, 1-31, 35-41), Энгельса (№ 30-78, 27-75, 82-100), Курочкина (№ 32-48, 31-43), Вагонной (№ 64-72, 41-47, 2-48, 1-33), Магнитогорской (№ 6-24), Кордонной (№58-92), Сухарева (№ 185-167, 152-164), Харьковской (№ 36-42, 91-145), Краснопартизанской (№ 116-142,107-151), Красногорской (№ 104-132, 165-207), Туркестанской (№ 138-176), Водосточной (№ 1-21, 2-20), Депутатской (№ 89-115, 92-108, 110-134, 117-135), Ульянова (№ 70, 72, 73, 75), Кобозева (№ 52-58), Володарского (№ 2-6, 6а), переулкам: Хлебному (№ 1, 2), Ученическому (№ 2-16, 3-21). Также с 9 до 17 часов света не будет в поселках Пригородный, Пруды, 9 Января, Чкалов. Номер аварийной службы — 56-83-38; «Горячая линия» — 98-48-48.