Германия сбалансирует отношения с США через Россию

Александр Камкин. Левые и правые политические силы в Германии выступают со схожих взглядов на развитие германо-российских отношений, предлагая найти баланс в отношениях с Россией США , отмечает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН

Отношения Германии с Россией и США Германия, конечно, должна поддерживать тесное сотрудничество с США, но оно должно быть аналогично сотрудничеству с Россией, считает председатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд . Сегодня же, как заявил политик в интервью «Известиям» , канцлер Меркель склонилась перед интересами США и игнорирует негативные последствия этой политики для экономики страны и двусторонних отношений с Россией.

«Гауланд изложил, пожалуй, наиболее взвешенную и реалистичную позицию. Действительно, начиная с начала основания ФРГ, именно Западная Германия целиком находилась в орбите внешнеполитических и внешнеэкономических интересов США: как союзник США по НАТО и как партнер по трансатлантической кооперации. С агрессивным поглощение ГДР в 90-м году уже вся Германия взяла преемственность на этот курс союзных, или как говорят американоскептики, вассальных отношений с Вашингтоном.

Причем многие представители немецкого истеблишмента, прежде всего ХДС, зеленые, в меньшей степени социал-демократы еще до охлаждения германо-российских отношений в 2014 году заявляли о нежелании жертвовать особым режимом трансатлантических отношений в пользу углубления сотрудничества с Россией. Подобной позиции официальный Берлин придерживался в период расцвета германо-российских отношений в области экономики и политики, но сейчас ситуация усугубилась», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Несмотря на фигуру Трампа, его шантаж в плане выплат в копилку НАТО и фактически торговую войну, развязанную с Евросоюзом , антироссийский крен, как и режим особых отношений с США, сохраняется в политике Германии. Александр Камкин вспоминает попытки эмансипации, проявлявшиеся ранее в отказе Берлина участвовать в военной авантюре в Ираке при Герхарде Шредере , или в позиции Вилли Брандта, когда он прорубил «окно на восток» подписанием Московского договора.

Точки соприкосновения

«Но в нынешней ситуации крен сохраняется, и он экономически оправдан, потому что США являются ведущим партнером Германии, и товарооборот между ФРГ и США в разы превышает оборот между Германией и России. А так как немецкая экономика имеет ярковыраженный экспортоориентированный характер, то никому в Берлине не хочется терять такой перспективный рынок.

В то же время ущерб от санкционной войны с Россией становится все более очевидным, так как товарооборот между нашими странами снизился по сравнению с 2013-2014 годами почти на 40-45%. Больше всего от этого пострадал крупный и мелкий бизнес, который занимался экспортом сельхозпродукции или каких-либо высоких технологий. Наибольшее внимание сейчас приковано к газопроводу «Северный поток-2», проект является предметом политического торга между Германией и Россией, а США играют в процессе негативную роль, пытаясь помешать его строительству», — напоминает Александр Камкин.

Со схожими АдГ взглядами на развитие германо-российских отношений в Германии выступают в Левой партии. По упоминанию эксперта, депутат бундестага и член левой партии Сара Вагенкнехт в контексте германо-российских отношений делает заявления похожие на слова Гауланда. Повестка у левых и правых в данном вопросе пересекается. Но политический центр в лице Ангелы Меркель и возглавляемой ей ХДС занимает ярко выраженную проатлантическую позицию и со скепсисом относится к углублению взаимодействию с РФ.