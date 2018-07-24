Дегтярев предложил бойкотировать знаменитостей, снимающихся в рекламе онлайн-казино 

Знаменитостей, которые снимаются в запрещённой в России рекламе онлайн-казино, нужно бойкотировать: не покупать их диски и не ходить на их концерты, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.
«У меня нетерпимая позиция к таким звёздам, которые нарушают закон, снимаясь в рекламе онлайн-казино. В этой связи ужесточение ответственности за участие знаменитостей в рекламе онлайн-казино, предложенное Молодёжным парламентом при Госдуме, — правильный путь, уверен, что фракция ЛДПР, которую я представляю, поддержит запрет. От себя скажу, что стоило бы бойкотировать таких звёзд — не тратить деньги на их диски, не посещать их концерты», — сказал Дегтярев. Он отметил, что для молодёжи звёзды шоу-бизнеса являются лидерами мнений, а потому они должны более внимательно относиться к тому, на чём зарабатывают.
Ранее Молодёжный парламент при Госдуме направил обращение в ФАС с просьбой привлечь к административной ответственности рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, за участие в съёмках рекламы известного онлайн-казино. На пленарном заседании Совета Федерации 24 июля сенатор Эдуард Исаков также предложил увеличить штрафы и назначить обязательные исправительные работы участникам рекламы онлайн-казино. Председатель палаты Валентина Матвиенко дала поручение Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству вместе с сенатором Эдуардом Исаковым проработать это предложение.