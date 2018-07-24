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Трагически погибла экс-игрок ЖФК «Рязань-ВДВ» Юлия Борисенко
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Трагически погибла экс-игрок ЖФК «Рязань-ВДВ» Юлия Борисенко
АиФ Рязань
39 минут назад
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23 июля в возрасте 28 лет погибла бывший игрок ЖФК «Рязань-ВДВ» Юлия Борисенко, сообщают белорусские СМИ.
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