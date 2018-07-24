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Судей обязали вести заседания под запись
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Судей обязали вести заседания под запись 

Legal.Report 39 минут назад
Совет Федерации на заседании 24 июля одобрил пакет поправок в Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы РФ, Кодекс административного судопроизводства, а также в законы о статусе судей и об органах судейского сообщества, призванный повысить прозрачность судопроизводства и независимость судей (с текстами документов можно ознакомиться здесь, здесь и здесь).
Предусматривается ведение обязательной аудиозаписи судебного заседания в судах первой и апелляционной инстанций, за исключением закрытых судебных заседаний. Участник заседания вправе знакомиться с аудиозаписью по правилам, предусмотренным для ознакомления с протоколом в печатном виде. Замечания на аудиозапись рассматриваются в течение двух суток со дня их подачи. В необходимых случаях председательствующий вправе уточнить их содержание путем вызова лиц, подавших замечания.
При рассмотрении гражданских и административных дел в случае согласия сторон устанавливается возможность перехода из предварительного в основное судебное заседание.
В качестве основного способа формирования состава суда устанавливается использование автоматизированной информационной системы с учетом нагрузки и специализации судей.
Определен процессуальный статус помощника судьи. Он наделяется полномочиями по оказанию помощи судье в подготовке и организации судебного заседания, в подготовке проектов судебных актов, а также по ведению протокола судебного заседания, обеспечению контроля за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, проверке явки в суд участников процесса.
Для повышения независимости судей от председателей судов исключается необходимость согласования решения квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатов на должность судьи с председателем соответствующего суда. Также председатель соответствующего или вышестоящего суда лишается права на внесение представления о досрочном прекращении полномочий судьи — это право предоставляется только органам судейского сообщества.
Вводится новый вид дисциплинарного взыскания для судей за совершение дисциплинарного проступка — понижение в квалификационном статусе. Решение о понижении квалификационного класса судьи должно приниматься квалификационной коллегией судей.
Предполагается, что новые законы вступят в силу с 1 сентября 2019 года.
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