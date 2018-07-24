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В «Казино Сочи» пройдет летний покерный турнир среди СМИ
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В «Казино Сочи» пройдет летний покерный турнир среди СМИ 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 10 по 12 августа в развлекательном комплексе «Казино Сочи» соберутся ведущие журналисты со всей страны. Так, 11 августа в там состоится летняя серия покерного турнира среди представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба.
Участниками станут такие компании, как «Первый канал», «Вести», «КоммерсантЪ FM», Russia Today и другие. В покерном турнире примут участие главные редакторы и журналисты заявленных компаний. Отмечается, что перед началом мероприятия, каждый сможет посетит школу данной карточной игры, чтобы научиться играть или освежить свои знания. Участие в турнире бесплатное.
Всего турнир будет состоять из 3-х туров. Победителю достанется кубок, фишки на сумму 500 долларов и эксклюзивное право на проведение вечеринки для гостей «Казино Сочи» под брендом победителя в течение года.
Кроме турнира в программу мероприятия также вошли: экскурсия по «Казино Сочи», концерт Макса Барских, поездка в Skypark, розыгрыши и вечеринки и многое другое.
«Мы организуем не просто игру в покер, мы создаем журналистскую тусовку, куда приезжают не работать, а полноценно отдохнуть и пообщаться с коллегами по цеху», — сказала Элина Кушниренко, PR-директор «Казино Сочи».
В пресс-службе отмечают, что покерный турнир среди представителей СМИ пройдет в рамках международного покерного турнира Millions Russia. Он, в свою очередь, пройдет с 3 по 14 августа. Рекордная гарантия — 690 000 000 рублей.
Покерные турниры среди представителей СМИ «Казино Сочи» запустили еще весной. Уже в апреле состоялось соревнование среди спортивных СМИ. После этого своими впечатлениями поделились редактора и сотрудники средств массовой информации. Так, главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко рассказал, что он, как человек, никогда не игравший в покер, не просто научился азам игры благодаря школе покера, но и получил заряд адреналина, испытал настоящий драйв.
«Получил удовольствие от знакомства с новыми людьми, увлекательного общения и интересной игры. Особенно здорово, что всё это происходило на фоне замечательной природы», — прокомментировал заместитель главного редактора Чемпионат.сom Денис Целых.
А директор спортивной редакции радиостанции «Спорт FM» Дмитрий Дерунец уверен, что сочинский покерный турнир среди журналистов, да и вообще вся поездка в «Казино Сочи» останутся в памяти как незабываемый уик-энд в потрясающем по красоте месте.
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