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ЦИК рекомендовал избрать Миненко главой избиркома Петербурга
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ЦИК рекомендовал избрать Миненко главой избиркома Петербурга 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский Центризбирком рекомендовал избрать Виктора Миненко, ранее по предложению ЦИК назначенного в состав избирательной комиссии Санкт-Петербурга, председателем этого горизбиркома, соответствующее решение было принято в среду.
"Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатуру Миненко Виктора Александровича, …члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии", — указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.
На заседании в минувшую пятницу ЦИК России предложил после отставки председателя Петербургской избирательной комиссии Виктора Панкевича назначить в состав этого избиркома главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полпреда в СЗФО Виктора Миненко.
Панкевич подал в отставку в конце июня. Ранее в беседе с журналистами глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что ЦИК настаивал на уходе Панкевича с поста председателя городского избиркома, отметив, что это была «не столько его вина, сколько беда, что он не смог справиться с ситуацией, потому что она довольно сложная».
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