ЦИК рекомендовал избрать Миненко главой избиркома Петербурга

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Российский Центризбирком рекомендовал избрать Виктора Миненко, ранее по предложению ЦИК назначенного в состав избирательной комиссии Санкт-Петербурга , председателем этого горизбиркома, соответствующее решение было принято в среду.

"Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатуру Миненко Виктора Александровича, …члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии", — указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

На заседании в минувшую пятницу ЦИК России предложил после отставки председателя Петербургской избирательной комиссии Виктора Панкевича назначить в состав этого избиркома главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полпреда в СЗФО Виктора Миненко.