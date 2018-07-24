Ещё
Военнослужащим Узбекистана в Оренбуржье показали новые способы психической подготовки войск ЦВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Военнослужащим Узбекистана в Оренбуржье показали новые способы психической подготовки войск ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицерам была предоставлена возможность преодолеть 500-метровую полосу препятствий, которая была недавно внедрена в боевую подготовку подразделений для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.
Военной делегации из Республики Узбекистан в составе нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов показали на Тоцком полигоне в Оренбургской области новые способы психологической подготовки войск Центрального военного округа (ЦВО).
Офицерам была предоставлена возможность преодолеть 500-метровую полосу препятствий, которая была специально разработана и недавно внедрена в боевую подготовку подразделений для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.
Прохождение началось с короткого мобилизующего тренинга. Его провели военные психологи 2-й общевойсковой армии ЦВО. Они же пристально наблюдали за поведением военнослужащих из Узбекистана на протяжении всего испытания.
Полоса представляла собой участок местности, оборудованный различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующих сюрпризами и ловушками — это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети.
По итогам тренировок специалисты проверили коллектив офицеров на совместимость в бою и слаженность действий, а также дали оценку их морально-психологическому состоянию.
Новые способы психологической подготовки получили высокую оценку от офицеров дружественного государства.
Российские военнослужащие делятся с коллегами опытом в рамках договоренностей, достигнутых между командованием ЦВО и руководством Минобороны Узбекистана. Теоретические и практические занятия проходят на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
ТК «Звезда»: последние новости
В Иерусалиме из Стены Плача выпал камень весом в 100 килограммов Выжигая все на своем пути: на полигоне Шиханы тренируются бойцы огнеметных рот В Севастополе прошла первая общая тренировка парада кораблей и военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост340
Россиян лишат желания иметь валюту150
Россия стянула военную технику к западным рубежам26
Умер советник Путина34
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение