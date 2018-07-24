Военнослужащим Узбекистана в Оренбуржье показали новые способы психической подготовки войск ЦВО

Офицерам была предоставлена возможность преодолеть 500-метровую полосу препятствий, которая была недавно внедрена в боевую подготовку подразделений для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.

Военной делегации из Республики Узбекистан в составе нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов показали на Тоцком полигоне в Оренбургской области новые способы психологической подготовки войск Центрального военного округа (ЦВО).

Офицерам была предоставлена возможность преодолеть 500-метровую полосу препятствий, которая была специально разработана и недавно внедрена в боевую подготовку подразделений для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.

Прохождение началось с короткого мобилизующего тренинга. Его провели военные психологи 2-й общевойсковой армии ЦВО. Они же пристально наблюдали за поведением военнослужащих из Узбекистана на протяжении всего испытания.

Полоса представляла собой участок местности, оборудованный различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующих сюрпризами и ловушками — это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети.

По итогам тренировок специалисты проверили коллектив офицеров на совместимость в бою и слаженность действий, а также дали оценку их морально-психологическому состоянию.

Новые способы психологической подготовки получили высокую оценку от офицеров дружественного государства.