Rolex из легированной стали с чистым золотом и природными алмазами привез себе из Вены житель Краснодара, но сэкономил на таможне

Краснодар . 24 июля — Новая Кубань. Пассажир прибыл в международный аэропорт Краснодара рейсом из Вены Австрия ). Он проходил таможенный контроль по зеленому коридору. Следовательно, в его багаже не должно было быть чего-либо, что необходимо декларировать.

Однако должностные лица таможенного поста Аэропорт Краснодар регулярно проводят выборочный контроль.

В этой истории рентгенаппарат «FISCAN» выявил, что в багаже пассажира находится коробка с предметом, похожим на часы.

Какого же было удивление таможенников, когда они увидели воочию оригинал торговой марки Rolex рыночной стоимостью 1 255 522 рублей.

— Корпус и браслет изготовлены из легированной стали и золотого сплава с содержанием чистого золота, соответствующего 750 пробе. Стекло сапфировое, вставки на базеле и циферблате часов представляют собой природные алмазы (бриллианты) массой 0,018 карат в количестве 52 штук и массой 0,015 карат в количестве 10 штук. — Описывает пресс-служба Южного таможенного управления

Пассажир пояснил, что действительно приобрел в Австрии эти часы для себя. Но вот, по какой причине он не задекларировал их, остается загадкой.