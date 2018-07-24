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Rolex из легированной стали с чистым золотом и природными алмазами привез себе из Вены житель Краснодара, но сэкономил на таможне
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Rolex из легированной стали с чистым золотом и природными алмазами привез себе из Вены житель Краснодара, но сэкономил на таможне 

Новая Кубань 38 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Пассажир прибыл в международный аэропорт Краснодара рейсом из Вены (Австрия). Он проходил таможенный контроль по зеленому коридору. Следовательно, в его багаже не должно было быть чего-либо, что необходимо декларировать.
Однако должностные лица таможенного поста Аэропорт Краснодар регулярно проводят выборочный контроль.
В этой истории рентгенаппарат «FISCAN» выявил, что в багаже пассажира находится коробка с предметом, похожим на часы.
Какого же было удивление таможенников, когда они увидели воочию оригинал торговой марки Rolex рыночной стоимостью 1 255 522 рублей.
— Корпус и браслет изготовлены из легированной стали и золотого сплава с содержанием чистого золота, соответствующего 750 пробе. Стекло сапфировое, вставки на базеле и циферблате часов представляют собой природные алмазы (бриллианты) массой 0,018 карат в количестве 52 штук и массой 0,015 карат в количестве 10 штук. — Описывает пресс-служба Южного таможенного управления.
Пассажир пояснил, что действительно приобрел в Австрии эти часы для себя. Но вот, по какой причине он не задекларировал их, остается загадкой.
Сумма неуплаченных в данном случае таможенных платежей составила 134 000 российских рублей. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.
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