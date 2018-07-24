Жители Солнечного пожаловались на пруд из сточных вод во дворе дома

Жители саратовского микрорайона Солнечный в Ленинском районе областного центра пожаловались на проваленный асфальт, огромные промоины и пруд со сточными водами во дворе дома. Фото и видео сегодня, 24 июля, разместила пользователь социальной сети «ВКонтакте» Юлия Брезинская в группе «Солнечный Саратов».

Автор публикации уточнил, что проблемный дом №8 находится на улице 2-я Электронная. На размещенных фотографиях заметно, что рядом с подъездом находится разрытая яма, которая может представлять угрозу жизням местных жителей. Придомовая территория также находится в полуразрушенном состоянии. На дорожном покрытии образовались огромные провалы, которые после дождя превращаются в лужи. Обращение в управляющую компанию, по словам жительница дома, не принесли никаких результатов.

«Такая ситуация продолжается уже больше года! В ямы уже падали дети, проваливались машины! Постоянное отключение воды, т.к. регулярно прорывает трубы! Замену труб не производят, а заделывают дыры «чопиками»! Из люков льется вода, весь двор в грязи и воде! Были неоднократные обращения в «Водоканал» и ТСЖ! Безрезультатно! Лично сама звонила в «Водоканал» неделю назад, сказала, что из люка льется вода, приняли заявку — до сих пор проблема не решена», — подписала пост пользователь соцсети.