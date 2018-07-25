Занятие «Игры с историей» организуют для детей

Сотрудники Российской государственной детской библиотеки 26 июля проведут интерактивное занятие «Игры с историей». Мероприятие организуют в рамках проекта «Летняя лаборатория чтения».

— Ребята попробуют свои силы в логической игре «Мельница». Мы хотим, чтобы это было не только развлекательное мероприятие. Так, наши сотрудники расскажут детям об истории игр, о возникновении правил к ним и многом другом, — отметила сотрудница библиотеки.

Она пояснила, что на занятие приглашаются ребята старше восьми лет. Мероприятие проведет Анастасия Макарова , автор программы и сотрудник библиотеки.

Начало встречи в 12:00. Она пройдет по адресу: Калужская площадь, дом 1, корпус 1. Вход свободный без предварительной записи.