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Занятие «Игры с историей» организуют для детей
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Занятие «Игры с историей» организуют для детей 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Сотрудники Российской государственной детской библиотеки 26 июля проведут интерактивное занятие «Игры с историей». Мероприятие организуют в рамках проекта «Летняя лаборатория чтения».
— Ребята попробуют свои силы в логической игре «Мельница». Мы хотим, чтобы это было не только развлекательное мероприятие. Так, наши сотрудники расскажут детям об истории игр, о возникновении правил к ним и многом другом, — отметила сотрудница библиотеки.
Она пояснила, что на занятие приглашаются ребята старше восьми лет. Мероприятие проведет Анастасия Макарова, автор программы и сотрудник библиотеки.
Начало встречи в 12:00. Она пройдет по адресу: Калужская площадь, дом 1, корпус 1. Вход свободный без предварительной записи.
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