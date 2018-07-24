В Германии из-за засухи введены штрафы за несанкционированный забор воды

Как сообщает газета Welt, в городе Кемниц, находящемся на территории федеральной земли Саксония на востоке Германии , во вторник вынесен «запрет забора воды» из ручьев, рек и их мелких притоков. Ведь уровень одноименной реки уже понизился до 27 сантиметров. Если не пройдут обильные дожди, водоем может высохнуть. Поэтому за несанкционированный забор воды садоводам-любителям теперь грозит штраф на сумму до 50 тысяч евро.

Тем не менее, как пишет издание, опасаться недостатка воды в Германии не стоит. ФРГ использует ежегодно лишь 18 процентов из 188 миллиардов кубометров этого природного ресурса. Для обеспечения населения достаточно лишь 2,7 процентов всей находящейся в распоряжении воды. Поэтому, как сообщает представитель Федерального союза энергии и водного хозяйства, для граждан опасности не существует. «ФРГ — богатая водными ресурсами страна, поэтому для бытовых нужд и питься воды достаточно», — заявил эксперт.

Как поясняют немецкие ученые, благодаря осадкам в зимний период долинные резервуары хорошо наполнены водой. Даже предприятия водного хозяйства Гарца, который находится в центре засушливого региона, заявили недавно, что проблем с обеспечением питьевой водой не существует. Шесть водохранилищ до 60 процентов заполнены водой, общее ее количество оценивается в 109 миллионов кубометров.

В настоящее время засуха коснулась лишь северных, северо-восточных и некоторых западных регионов страны, в то время как на юге и в центре количество осадков соответствует норме. Однако, по оценке ученых, почва в землях Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Ангальт высохла до уровня, которая обычно фиксируется в южной Франции или Италии . Причем в предгорье Гарц, находящемся в земле Саксония-Ангальт, сухость земли достигла самой высокой отметки с начала ведения метеорологических наблюдений. Поэтому урожай зерновых в Германии в этом году может составить не более шести тонн с гектара.

Союз сельскохозяйственных работников Германии предупредил, что с полей не удастся собрать более 41 миллиона тонн пшеницы, ржи, овса и ячменя. «В общем подтверждается опасение, что недостаток урожая зерновых в некоторых регионах ФРГ примет опасные для фермеров размеры», — заявил президент союза Йоахим Руквид несколько дней назад. Это означает, что в Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге может подорожать и корм для животных, который придется покупать в других федеральных землях.