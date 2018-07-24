Госдума сегодня рассматривает целый ряд важных законопроектов 

Депутаты сегодня первом чтении рассмотрят законопроект о продлении до конца года безвизового въезда в Россию для иностранцев, у которых есть паспорт болельщика. Документ был подготовлен по инициативе Владимира Путина. Также в первом чтении депутаты обсудят законопроект о расширении списка редких заболеваний, для лечения которых препараты закупаются централизовано, на федеральном уровне. Во втором, основном, чтении Дума рассмотрит документ об изучении национальных языков. Изначально их освоение предлагалось сделать добровольным, но ряд республик, в частности Татарстан и Башкирия выступили с критикой документа. Были внесены поправки. Преподавание родных языков планируют оставить обязательным, но вот какой конкретно учить, можно будет выбрать. И еще один вопрос в повестке — новые правила регистрации транспортных средств. По ним, в частности, дилеры получат право готовить документы для ГИБДД от имени владельца машины и выдавать номера. Законопроект также рассмотрят во втором чтении.