Зачем Порошенко нужна маленькая, позорно проигранная война

Многие увидели в них намек на скорое возобновление полномасштабных боевых действий.

Такой сценарий не обязателен. Любовь Порошенко побряцать оружием на словах хорошо известна. Не раз после сходных заявлений ничего особенного не происходило. Например, 23 августа прошлого года президент обещал «сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо развевался над всей территорией Украины , включая Крым Севастополь , Донбасс». Но эскалации войны не последовало. Однако сейчас нельзя исключать, что Порошенко попробует перейти от слов к делу. Ведь «маленькую победоносную войну» как способ решения внутренних проблем никто не отменял.

По Конституции и закону о ВП Конечно, возобновление боевых действий в формате 2014 повлечет за собой новые Иловайски, и, думаю, сам Порошенко это должен понимать. Поэтому речь идет о победоносности не с точки зрения успехов ВСУ, а с точки зрения решения политических задач Порошенко. Задача же ему она? Чтобы остаться у власти. Ведь рейтинг президента, как известно, упал до малоразличимых социологами значений. И следствием этого падения и стала ситуация с Центризбиркомом , в который Порошенко под конец политического сезона намечал через парламент ввести исключительно своих людей. Не получилось. И это не просто неудача Порошенко, а первая за четыре года потеря парламентского большинства в принципиальном для президента вопросе.

Однако ситуация в Донбассе дает ему возможность отменить выборы. Еще 5 июля Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко хочет сорвать их, активизировав боевые действия и объявив военное положение.

Напомню, что Конституция Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения (ВП), даже если оно объявлено в отдельном регионе страны (например, на Донбассе). А в принятом в 2015-м по инициативе Порошенко законе «О правовом режиме военного положения» появилась норма о продлении полномочий президента в случае такой ситуации, тогда как в прежней версии закона эта норма отсутствовала.

Правда, Юлия Владимировна умолчала о том, что указ президента о военном положении вступает в силу лишь после того как его одобрит Верховная Рада . И отсутствие 226 депутатских голосов аннулирует это решение.

Расклад сил в парламенте таков, что утверждение указа о ВП нельзя считать гарантированным. Как известно выборы в Раду нынешнего созыва были объявлены 25 августа 2014, в разгар Иловайского сражения. Для желающих идти на выборы — это конечно аргумент. Однако решающую роль, как и в ситуации с ЦИК, будет играть позиция «Народного фронта». Не голосуя за указ, партия рискует разрушить свой имидж воинственных патриотов. А на выборах «НФ» как самостоятельной силе ничего не светит.

За военное положение должны быть и все депутаты, которые сомневаются в перспективе своего переизбрания. Против теоретически должны быть все силы, которые рассчитывают улучшить свое положение на выборах. Но из этих сил никто, кроме «Оппоблока» и «За Життя» не позиционировал себя как партии мира. Поэтому в случае обострения боевых действий и Тимошенко, и Ляшко, и «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового не решатся перечить Порошенко за то, что он приобретет выгоды от военного положения. И не поддержать его указ, скорее всего, не осмелятся. Ведь для них и закон о реинтеграции Донбасса был не слишком радикален.

Верховная рада Украины

Выгоды президента

Военного положение укрепило бы власть Порошенко, дав еще большие возможности для репрессий против оппозиции. А оттягивание выборов предотвратит переориентацию депутатов и министров на потенциальных фаворитов президентской гонки. А значит, усилит его позиции в Раде и правительстве.

Добиться этой цели можно и разыграв хитрый сценарий, не выпячивая заинтересованности президента. Этот сценарий проанализирован изданием Украина.Ру еще прошлой осенью. Так согласно ст. 106 Конституции, на которую ссылается закон о реинтеграции Донбасса, агрессия против Украины равносильна состоянию войны. А в соответствии с законом «Об обороне Украины» президент в случае агрессии «принимает решение о мобилизации и введении военного положения в Украине». И группа депутатов может обратиться в Конституционный суд, чтобы тот прояснил правовые последствия агрессии. А КС должен сделать вывод, что раз у нас юридически признана агрессия, то необходимо ввести военное положение.

Конституционный суд Украины неизменно поддерживал любую власть. И если будет ясно, что требуется решения в пользу военного положения, то правовые аргументы у большинства судей быстро найдутся. Тем более что при действующих законах для этого не нужно особой казуистики.

От большой политики к большой крови

При таком сценарии Порошенко показывает, что он никак не стремится к продлению полномочий, а как законопослушный гражданин выполняет решение судебной власти. Но есть в нем и еще две выгоды для президента.

Во-первых, если КС решит, что введение военного положения необходимо, то возражать в Раде против него будет гораздо сложнее, чем в случае, если инициатором будет только президент.

Во-вторых, любой указ о военном положении должен предполагать срок его действия. Для продления требуется новый указ с той же парламентской процедурой утверждения. Но КС, исходя из содержания закона о реинтеграции Донбасса, легко может решить, что военное положение необходимо пока остается законодательно признанной «российская агрессия», либо пока в соответствии со статьей 7 закона о реинтеграции не установлен «окончательный вывод российских войск». Следовательно, вердикт КС должен облегчать и дальнейшее продление военного положения.

Для реализации такого сценария совсем не обязательны бои, подобные тем, что имели место летом 2014. Однако не нужно и затишье в Донбассе. А вдруг спокойствие подтолкнет судей к ненужным Порошенко выводам?

А нужные выводы потребуют большей крови. Их проще сделать, если начнется управляемая эскалация конфликта и ситуация будет выглядеть явно хуже, чем в первой половине этого года. То есть ВСУ могут и не пытаться переходить в наступление но интенсивность обстрелов возрастет в несколько раз.