Около 6 тыс. москвичей отправились на службу по итогам весеннего призыва

По итогам весенней призывной кампании 2018 года в Москве в войска направили около 6 тысяч молодых людей, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Свыше 50 призывников отправились в научные роты. Порядка 90% москвичей отправились служить в воинские части и соединения, дислоцирующиеся на территории Центрального федерального округа», — говорится в сообщении.

Молодые москвичи отличаются хорошим здоровьем — из более чем 42 тысяч обследованных призывников годными к военной службе по результатам осенней призывной комиссии признаны почти 80%.

«Как показывает статистика, москвичи редко уклоняются от призыва на военную службу, что является и для подрастающего поколения защитников отечества, и для других регионов хорошим примером патриотизма и ответственности за судьбу своей страны. Каждый пятый призывник поступает в ряды вооруженных сил, уже закончив высшие учебные заведения», — сказал министр правительства Москвы , руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников

Он подчеркнул, что для одаренных выпускников ведущих вузов столицы есть возможность отправиться на службу в научные роты. За последние три года около 500 победителей олимпиад, конкурсов, обладателей научных грантов были направлены на службу именно в такие части.

Весенняя призывная кампания прошла с 1 апреля до 15 июля.