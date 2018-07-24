По результатам проверки прокуратуры САО к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица

По принятым прокуратурой Северного административного округа г. Москвы мерам прокурорского реагирования должностное и юридические лица ООО УК «Гран Крю», ООО «Менсия» и ООО «Глера» привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего государственного служащего.

Прокуратурой округа по информации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка о возможном нарушении ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при приеме на работу бывшего государственного служащего проведена проверка.

В ходе проведенной прокуратурой округа проверки установлено, что Миронов А. Н. в 2017 году уволен с должности государственной гражданской службы, включенной в Перечень должностей, указанных в ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Из представленных управляющей компанией ООО «Гран Крю» документов следует, что между ООО Управляющая компания «Гран Крю», в лице генерального директора Шарубиной Е. А., и Мироновым А. Н. был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Далее в порядке перевода из ООО УК «Гран Крю» между ООО «Менсия», в лице генерального директора ООО Управляющая компания «Гран Крю» Шарубиной Е. А. и Мироновым А. Н. заключен трудовой договор на неопределенный срок. В порядке перевода из ООО «Менсия» Миронов А. Н. был принят на работу в ООО «Глера».

В соответствии с действующим законодательством ООО УК «Гран Крю», ООО «Менсия» и ООО «Глера» в лице генерального директора Шарубиной Е. А. обязано было в десятидневный срок письменно сообщить о заключении трудовых договоров с Мироновым А. Н. в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, однако это сделано не было.

Таким образом, в связи с выявленными нарушениями ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации прокуратурой округа в отношении должностного лица — генерального директора Шарубиной Е. А. и юридических лиц ООО УК «Гран Крю», ООО «Менсия» и ООО «Глера» 18.05.2018г. вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ и внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Постановлениями мирового судьи судебного участка №346 Хорошевского района г. Москвы от 27.06.2018г. и 17.07.2018г. должностное лицо — генеральный директор Шарубина Е. А. и юридические лица ООО УК «Гран Крю», ООО «Менсия» и ООО «Глера» привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 320 000 рублей соответственно.

Исполнение решений суда контролируется.

Прокурор САО г. Москвы Лукьянов В. В.