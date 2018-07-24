ФСС совместно с аппаратом омбудсмена будут повышать правовую грамотность населения

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Фонд социального страхования (ФСС) РФ и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будут вместе работать над повышением правовой грамотности населения в части соцзащиты. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда по итогам подписания соответствующего соглашения о сотрудничестве.

В частности, документ подразумевает, что ФСС РФ при участии омбудсмена будет рассматривать обращения граждан, а также определять способы информирования населения об их правах, соцгарантиях и механизмах их получения. «Кроме того, стороны будут вместе обобщать и внедрять лучшие практики социального страхования, обмениваться необходимыми сведениями и данными», — сказали в пресс-службе. Последнее, по словам собеседника агентства, позволит улучшить статистическую и аналитическую работу для подготовки докладов и официальных документов.

Доступ же к электронной базе фонда повысит эффективность рассмотрения обращений граждан и споров между гражданами и ФСС РФ со стороны омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова напомнила, что договоренности об объединении усилий с ФСС РФ были достигнуты еще декабре 2017 года в рамках Координационного совета региональных уполномоченных по правам человека в РФ, посвященного вопросам защиты прав инвалидов.

"В вопросах государственной социальной помощи инвалидам и поддержки матерей главным партнером уполномоченного по правам человека всегда являлся Фонд социального страхования", — отметила Москалькова, слова которой приводит пресс-служба ФСС РФ.