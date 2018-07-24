Ещё
ФСС совместно с аппаратом омбудсмена будут повышать правовую грамотность населения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСС совместно с аппаратом омбудсмена будут повышать правовую грамотность населения 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) РФ и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будут вместе работать над повышением правовой грамотности населения в части соцзащиты. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда по итогам подписания соответствующего соглашения о сотрудничестве.
В частности, документ подразумевает, что ФСС РФ при участии омбудсмена будет рассматривать обращения граждан, а также определять способы информирования населения об их правах, соцгарантиях и механизмах их получения. «Кроме того, стороны будут вместе обобщать и внедрять лучшие практики социального страхования, обмениваться необходимыми сведениями и данными», — сказали в пресс-службе. Последнее, по словам собеседника агентства, позволит улучшить статистическую и аналитическую работу для подготовки докладов и официальных документов.
Доступ же к электронной базе фонда повысит эффективность рассмотрения обращений граждан и споров между гражданами и ФСС РФ со стороны омбудсмена.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова напомнила, что договоренности об объединении усилий с ФСС РФ были достигнуты еще декабре 2017 года в рамках Координационного совета региональных уполномоченных по правам человека в РФ, посвященного вопросам защиты прав инвалидов.
"В вопросах государственной социальной помощи инвалидам и поддержки матерей главным партнером уполномоченного по правам человека всегда являлся Фонд социального страхования", — отметила Москалькова, слова которой приводит пресс-служба ФСС РФ.
В свою очередь, председатель ФСС РФ Андрей Кигим отметил, что взаимодействие с аппаратом омбудсмена «является безусловным приоритетом деятельности в рамках совместной работы по улучшению конституционно-правовой грамотности населения». «Конструктивное взаимодействие позволяет не только оперативно исправлять некоторые недостатки в работе, повышать качество и доступность услуг Фонда, но и создавать новые современные сервисы, готовить предложения по улучшению качества жизни граждан, нуждающихся в соцподдержке», — сказал он. В качестве примера Кигим привел проект «Цифровой социальный уполномоченный», который позволит оперативно и эффективно защищать социальные права и свободы граждан.
ТАСС: последние новости
Почти 1,4 млн жителей Подмосковья смогут бесплатно ездить на транспорте Москвы Совфед одобрил закон о новом виде дисциплинарного взыскания для судей Дербентская судьба 40 сподвижников Мухаммеда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Шачко оставила предсмертную записку78
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест48
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий96
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии97
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков100
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение