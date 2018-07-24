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Рыбакам будет проще пересекать госграницу России в море
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Рыбакам будет проще пересекать госграницу России в море 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Суда, которые занимаются рыбной ловлей в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе России, смогут неоднократно пересекать госграницу после того, как прошли пограничный и таможенный контроль. Поправки в Закон «О Государственной границе РФ» одобрил 24 июля Совет Федерации.
Предложенный Заксобранием Приморского края документ направлен на установление возможности неоднократного пересечения госграницы РФ в море без прохождения пограничного и таможенного контроля судами. Они должны убывать из российских портов с последующим прибытием в них же без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств.
«Федеральным законом устраняются противоречия в нормах Закона «О госгранице» вынужденном пересечении границы РФ, устанавливается обязанность судовладельцев по оборудованию техническими средствами контроля», — пояснил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерий Куликов.
Правительство установит порядок определения требований к оснащению судов техническими средствами контроля их местоположения, правила передачи в пограничные органы координат и уведомления пограничных органов о намерении осуществлять неоднократное пересечение госграницы. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Сенатор от Приморья Людмила Талабаева обратила внимание на то, что из итоговой редакции закона исключили норму о перегрузке рыбной продукции во внутренних морских водах и в территориальном море для судов с закрытой границей.
«В законе перегрузка рассматривается как исключительный случай, вызванный неблагоприятными гидрометеорологическими условиями», — отметила законодатель. Она пообещала, что профильный комитет Совета Федерации внимательно проследит за правоприменением.
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