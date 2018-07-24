Рыбакам будет проще пересекать госграницу России в море

Суда, которые занимаются рыбной ловлей в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе России , смогут неоднократно пересекать госграницу после того, как прошли пограничный и таможенный контроль. Поправки в Закон «О Государственной границе РФ» одобрил 24 июля Совет Федерации

Предложенный Заксобранием Приморского края документ направлен на установление возможности неоднократного пересечения госграницы РФ в море без прохождения пограничного и таможенного контроля судами. Они должны убывать из российских портов с последующим прибытием в них же без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств.

Правительство установит порядок определения требований к оснащению судов техническими средствами контроля их местоположения, правила передачи в пограничные органы координат и уведомления пограничных органов о намерении осуществлять неоднократное пересечение госграницы. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Сенатор от Приморья Людмила Талабаева обратила внимание на то, что из итоговой редакции закона исключили норму о перегрузке рыбной продукции во внутренних морских водах и в территориальном море для судов с закрытой границей.

«В законе перегрузка рассматривается как исключительный случай, вызванный неблагоприятными гидрометеорологическими условиями», — отметила законодатель. Она пообещала, что профильный комитет Совета Федерации внимательно проследит за правоприменением.