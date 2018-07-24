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«Новатэк»: подтверждаем рекомендацию «продавать»
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«Новатэк»: подтверждаем рекомендацию «продавать» 

Прайм 48 минут назад
В среду, 25 июля, Новатэк опубликует отчет о финансовых результатах за 2к18 по МСФО. Мы ожидаем, что результаты окажутся сильными, учитывая улучшение динамики добычи газа и благоприятную макроэкономическую ситуацию, однако полагаем, что эти факторы уже в значительной степени учтены рынком.
Между тем на размере чистой прибыли компании могут негативно отразиться убытки от участия в аффилированных структурах, связанные с ослаблением рубля относительно евро.
Наша оценка прогнозной цены акций Новатэка на 12-месячном горизонте (100 долл. /ГДР) предполагает отрицательную полную доходность в размере —29%, исходя из чего в отношении данной бумаги мы подтверждаем рекомендацию Продавать.
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