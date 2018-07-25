Ставку НДС для дальневосточных авиаперелетов обнулят до 2025 года

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, содержащий поправку в Налоговый кодекс РФ об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока. — На пассажирские авиаперелеты предлагается установить льготную ставку НДС в ноль процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым Севастополь . Все остальные внутренние воздушные перевозки будут облагаться по льготной ставке в десять процентов, — рассказали в министерстве по развитию Дальнего Востока, которое выступило с этой инициативой. В пресс-службе Минвостокразвития также отметили, что льгота будет действовать до 2025 года. Борис Гладких. — Решение установить нулевую ставку НДС было принято в целях развития транспортной инфраструктуры ДФО, — пояснил депутат Госдумы от Хабаровского края Для дальнейшего рассмотрения закон направлен в Совет Федерации