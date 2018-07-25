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Ставку НДС для дальневосточных авиаперелетов обнулят до 2025 года
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Ставку НДС для дальневосточных авиаперелетов обнулят до 2025 года 

Российская Газета 52 минуты назад
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, содержащий поправку в Налоговый кодекс РФ об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.
— На пассажирские авиаперелеты предлагается установить льготную ставку НДС в ноль процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние воздушные перевозки будут облагаться по льготной ставке в десять процентов, — рассказали в министерстве по развитию Дальнего Востока, которое выступило с этой инициативой.
В пресс-службе Минвостокразвития также отметили, что льгота будет действовать до 2025 года.
— Решение установить нулевую ставку НДС было принято в целях развития транспортной инфраструктуры ДФО, — пояснил депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.
Для дальнейшего рассмотрения закон направлен в Совет Федерации.
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