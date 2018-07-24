Богослужение в день 1030-летия Крещения Руси пройдет на Соборной площади Московского Кремля

Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Богослужения пройдут 28 числа в Кремле. Впервые за последние 25 лет богослужение состоится не в соборах Московского Кремля, а на Соборной площади, где будет установлен специальный помост. Это будет сделано в связи с тем, что на Соборной площади московского Кремля соберется много прихожан, несколько тысяч мы ожидаем», — сказал А. Волков.

Он добавил, что после богослужения начнется Крестный ход. «Все прихожане, которые соберутся, пройдут Крестным ходом на Боровицкий холм, здесь будет совершен заключительный молебен. После него предстоятель Русской церкви обратится со своим словом приветствия ко всем собравшимся на Боровицком холме», — отметил А. Волков.

По его словам, богослужения традиционно пройдут в этот день во всех храмах.

Православный праздник День крещения Руси отмечается 28 июля.