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Виртуальный оператор MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов
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Виртуальный оператор MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов 

Банки.ру 50 минут назад
Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.
Оператор начал подключать услуги телефонии, виртуальной АТС и продавать городские номера в Белгороде, Брянске, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Ставрополе, Тамбове, Твери и Иваново.
С апреля по июнь 2018 года были завершены строительно-монтажные работы по сооружению узлов местной связи в городах.
«В качестве ключевых инфраструктурных проектов мы по-прежнему определяем следующие направления: строительство местных узлов, сооружение сети междугородней и международной связи (МгМн), а также реализация проекта MVNO с экспансией в регионы и поиском партнеров по запуску услуг мобильной связи в Европе, где компания представлена со своими продуктами и сервисами», — прокомментировал генеральный директор оператора Александр Мельников.
Телекоммуникационная инфраструктура оператора теперь имеется в 38 городах России.
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