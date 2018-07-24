Виртуальный оператор MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов

Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

Липецке, Ставрополе, Тамбове, Оператор начал подключать услуги телефонии, виртуальной АТС и продавать городские номера в Белгороде Брянске , Калуге, Кирове, Курске Твери и Иваново.

С апреля по июнь 2018 года были завершены строительно-монтажные работы по сооружению узлов местной связи в городах.

«В качестве ключевых инфраструктурных проектов мы по-прежнему определяем следующие направления: строительство местных узлов, сооружение сети междугородней и международной связи (МгМн), а также реализация проекта MVNO с экспансией в регионы и поиском партнеров по запуску услуг мобильной связи в Европе, где компания представлена со своими продуктами и сервисами», — прокомментировал генеральный директор оператора Александр Мельников