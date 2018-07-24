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За неделю в России стало на 0,4% больше безработных
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За неделю в России стало на 0,4% больше безработных 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Минтруд РФ обнародовал материалы, согласно которым количество безработных в стране увеличилось на 0,4% в период с 11 по 18 июля и составило 696,7 тысячи человек, сообщает Газета.ru.
«Повышение уровня безработицы произошло в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Чувашской Республике, Ленинградской, Сахалинской, Псковской, Смоленской, Тульской и Белгородской областях», — отмечается в материале.
Больше всего количество безработных снизилось в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях, Камчатском крае, Республике Марий Эл, Забайкальском крае.
По состоянию на 18 июля общее число работников, которые находятся в простое по инициативе администрации, работают неполное рабочее время, а также тех, кому предоставили отпуска по соглашению сторон, составляет 109 347 человек.
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