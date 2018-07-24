За неделю в России стало на 0,4% больше безработных

Минтруд РФ обнародовал материалы, согласно которым количество безработных в стране увеличилось на 0,4% в период с 11 по 18 июля и составило 696,7 тысячи человек, сообщает Газета.ru

По состоянию на 18 июля общее число работников, которые находятся в простое по инициативе администрации, работают неполное рабочее время, а также тех, кому предоставили отпуска по соглашению сторон, составляет 109 347 человек.